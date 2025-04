Filmakademie führt neuen Oscar für die besten Stunts ein

Die Filmakademie in Hollywood will demnächst einen Oscar für die Kunst des besten Stunts einführen. Die Auszeichnung in der neuen Kategorie soll es ab der 100. Verleihung der Academy Awards geben, wie die Akademie am Donnerstag mitteilte. Diese wird im Jahr 2029 stattfinden. Die Entscheidung folgte auf viele Jahre leidenschaftlicher Forderungen nach einem Oscar, der Stuntkünstler würdigt. David Leitch, der bei dem Film "The Fall Guy" Regie führte, der seinerseits eine Ode an die Stuntkunst war, hat den neuen Preis mitinitiiert. Leitch begann seine Karriere als Stuntman für Stars wie Brad Pitt, bevor er dazu überging, Action-Filme wie "John Wick" zu drehen.