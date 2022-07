Stand: 02.07.2022 10:05 Uhr Film-Förderpreis für Sci-Fi-Satire "The Ordinaries" in München

Die Science-Fiction-Satire "The Ordinaries" ist beim Förderpreis Neues Deutsches Kino auf dem Filmfest München als Siegerin hervorgegangen. In der fiktiven Filmwelt der Produktion fürchten die Charaktere mit Filmfehlern, herausgeschnitten zu werden. Regisseurin Sophie Linnenbaum wurde am Freitag mit dem Nachwuchspreis für die beste Regie geehrt, Britta Strampe und Laura Klippel für die Produktion. "Man reibt sich verwundert die Augen: Das soll der Abschlussfilm einer Hochschule sein? 'The Ordinaries' hat ein gefühltes Multimillionen-Budget", befand die Jury mit Regisseur Sönke Wortmann.