Stand: 09.05.2025 08:01 Uhr "Fifty Shades of Grey"-Regisseur James Foley gestorben

US-Regisseur James Foley ist tot. Er sei an einem Hirntumor gestorben, teilte Taylor Lomax von der Künstleragentur ID der "New York Times" mit. Foley wurde 71 Jahre alt. Seine letzten Kinofilme waren die Fortsetzungen des Erotik-Streifens "Fifty Shades of Grey". Von 2013 bis 2015 drehte Foley zwölf Episoden der TV-Serie "House of Cards" mit Kevin Spacey in der Hauptrolle. Zu seinen ersten Erfolgen zählte der Psychothriller "Auf kurze Distanz" mit Christopher Walken und Sean Penn. 2007 inszenierte Foley den Thriller "Verführung einer Fremden" mit Bruce Willis und Halle Berry. | Sendebezug: 09.05.2025 07:50 | NDR Kultur