Stand: 21.08.2023 16:36 Uhr Fettes Brot spielen zum Abschied überraschend noch zwei Clubkonzerte

Bevor die Hamburger Hip-Hop-Band Fettes Brot Anfang September mit zwei Open-Air-Konzerten wohl endgültig Tschüss sagt, können Fans das Trio noch einmal im kleinen Rahmen feiern. Wenige Tage vor den beiden Final-Shows auf der Hamburger Trabrennbahn hat Fettes Brot ("Nordisch by Nature", "Jein") am Montag überraschend zwei Clubkonzerte in der Hamburger Markthalle angekündigt. Die "Brotstöckchen"-Shows mit siebenköpfiger Band sind für den 28. und 29. August geplant. Der Verkauf der Tickets soll am Montagabend starten. | Sendebezug: | 21.08.2023 16:30 | NDR Kultur