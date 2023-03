Stand: 21.03.2023 19:15 Uhr Festspielhaus Baden-Baden hält an Goecke-Inszenierung fest

Das Festspielhaus Baden-Baden will auch nach der Hundekot-Attacke von Marco Goecke auf eine Journalistin an einer Inszenierung festhalten. Im Opernhaus will Goecke die Sao Paulo Dance Compagnie den Pas de deux aus dem "Feuervogel" nach Musik von Igor Strawinski zeigen lassen. Das Stück entstand 2016 und habe nichts mit der aktuellen Diskussion um Marco Goecke zu tun, so das Festspielhaus. Goecke hatte im Februar die Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer "schlimme, persönliche" Kritiken zu schreiben. Das Staatstheater Hannover trennte sich im Anschluss von dem 50-Jährigen.

NDR Kultur | Sendebezug: | 21.03.2023 19:00 |

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien