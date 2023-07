Stand: 02.07.2023 10:02 Uhr Festspiele MV mit Camerata Salzburg und Klaus Maria Brandauer

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind nach Worten von Intendantin Ursula Haselböck im Gespräch mit der "dpa" gut in die Saison 2023 gestartet. Am Sonnabend begann die Reihe "Weltstars in Redefin" mit Schauspieler Klaus Maria Brandauer und Geigerin Veronika Eberle der Festspiele. Rund 1.800 Besucher erlebten eine Weltklasse-Geigerin, die an Krücken aufs Podium hüpfte und im Sitzen ihr Beethoven-Programm spielte. Sie hatte sich am Tag vor dem Konzert den Fuß gebrochen, wie Haselböck berichtete. Danach führte die Camerata Salzburg Ludwig van Beethovens Musik zum Trauerspiel "Egmont" auf - mit dem gerade 80 Jahre alt gewordenen Klaus Maria Brandauer als Sprecher. "Es ist eine Tatsache, auf die ich sehr stolz bin", so Haselböck, "dass das österreichische Ensemble Camerata Salzburg und der Österreicher Klaus Maria Brandauer erst nach Mecklenburg-Vorpommern kommen mussten, um das erste Mal gemeinsam auf der Bühne zu stehen." | Sendebezug: | 02.07.2023 18:30 | NDR 1 Radio MV