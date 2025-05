Stand: 14.05.2025 15:31 Uhr Festnahme nach Diebstahl von Bronzeskulpturen in Berlin

In den ersten Monaten dieses Jahres gab es in Berlin auffällig viele Diebstähle von Bronzeskulpturen aus öffentlichen Parkanlagen und Friedhöfen. Nun haben Beamte des Landeskriminalamtes Berlin bei Durchsuchungen in Berlin, Krefeld, Demmin und Japzow (Mecklenburg-Vorpommern) zahlreiche gestohlene Objekte aufgefunden. Außerdem wurde ein 55-jähriger Berliner wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei bzw. des Bandendiebstahls festgenommen. Er soll die Diebstähle geplant, die Objekte zwischengelagert und den Weiterverkauf koordiniert haben. | Sendebezug: 14.05.2025 15:40 | NDR Kultur