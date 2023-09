Stand: 03.09.2023 14:16 Uhr Festival im Schlamm: Besucher stecken beim Burning Man in Nevada fest

Mehr als 70.000 Menschen stecken derzeit auf dem Festivalgelände von "Burning Man" im US Bundesstaat Nevada im Schlamm fest. Starke Regenfälle haben den Sand in der Wüstengegend in eine zähe, lehmartige Masse verwandelt und unpassierbar gemacht. Die Festsitzenden wurden aufgefordert, sich ihre Vorräte gut einzuteilen. Der nahegelegene Flughafen wurde wegen der Überschwemmung geschlossen. Weitere Regenfälle werden erwartet. Burning Man ist ein jährliches Kunst-Festival, das seit 1986 in der Black Rock Wüste im nordwestlichen Nevada stattfindet. 2019 war mit knapp 80.000 Teilnehmern das bislang erfolgreichste Jahr.| Sendebezug: | 03.09.2023 14:00 | NDR Kultur