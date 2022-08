Stand: 13.08.2022 10:50 Uhr Festival gegen Rechts: "Jamel rockt den Förster" wird fortgesetzt

Das Forstrock-Festival in Jamel wird am Sonnabend fortgesetzt. Am zweiten Festivaltag gibt es neben der Musik auch Workshops rund um demokratisches Engagement. Am Freitag waren unter anderem der Hamburger Indierocker Thees Uhlmann, die Punk-Formation Team Scheisse und die Sängerin Alli Neumann aufgetreten. 2.500 Tickets wurden für das Festival verkauft. "Jamel rockt den Förster" fand im Jahr 2007 erstmals statt - als "Hilfeschrei", wie Organisatorin Birgit Lohmeyer sagte. Sie und ihr Mann wollten damit auf die starke Neonazi-Szene in dem kleinen Ort bei Wismar aufmerksam machen.