Stand: 13.03.2024 13:43 Uhr Festival "Nordischer Klang": Caspar David Friedrich im Fokus

Das Festival "Nordischer Klang" widmet sich in diesem Jahr unter anderem Caspar David Friedrich. Der deutsche Romantiker wäre 2024 250 Jahre alt geworden. In seiner Geburtsstadt Greifswald soll im Mai etwa Musik der Romantik an den Maler erinnern. Der Leiter der dänischen Nationalgalerie, Peter Nørgaard Larsen, soll einen Vortrag zur Bedeutung Friedrichs für die dänische Kunstgeschichte halten. Im Rahmen des internationalen Projekts "Ach, Caspar!" sollen Texte - inspiriert von Gemälden des Malers - mit elektronischer Musik kombiniert werden. | Sendebezug: | 13.03.2024 14:20 | NDR 1 Radio MV