Stand: 26.06.2022 07:58 Uhr Festakt zu 20 Jahren Unesco-Welterbe Stralsund und Wismar

20 Jahre Welterbe-Status für die Altstädte von Stralsund und Wismar: Das wird am Montag dem 27. Juni gefeiert. 200 Gäste werden bei den Feierlichkeiten in der Kulturkirche St. Jakobi in Stralsund erwartet, wie die Stadt vorab mitteilte. Vor 20 Jahren waren beide Altstädte in die Welterbeliste aufgenommen. Die historischen Innenstädte gelten als Musterbeispiele mittelalterlicher Hansestädte.