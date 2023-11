Stand: 02.11.2023 05:40 Uhr Fernsehmagier Peter Kersten ist tot

Der als "Zauberpeter" vor allem im Osten bekannte Magier Peter Kersten ist tot. Er sei im Alter von 80 Jahren am Dienstagabend in einem Hospiz in der Nähe von Dresden gestorben, sagte seine langjährige Kollegin, Urte Blankenstein, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bekannt wurde Kersten, der nach seiner Promotion in den 60er Jahren eine wissenschaftliche Laufbahn ausschlug, um Zauberkünstler zu werden, besonders durch die Sendereihe "Zauber auf Schloss Kuckuckstein". Von 1985 bis 1991 begeisterte der Künstler das Publikum mit seinen Zaubertricks.