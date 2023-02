Stand: 01.02.2023 08:23 Uhr Ferdinand von Schirach bringt Theatermonolog auf die Bühne

Ferdinand von Schirach bringt im August das Buch "Regen" heraus - eine Erzählung in Form eines Theatermonologs, wie die zuständige PR-Agentur mitteilte. Schirach selbst werde den Monolog auf der Bühne präsentieren. Er spiele einen vom Regen durchnässten Mann, der in einer Bar "über das Großartige und das Schreckliche unserer Zeit, über die Würde des Menschen, die Einsamkeit, die Liebe, den Verlust und das Scheitern" erzähle. Die Deutschland- und Österreich-Tour beginnt am 10. Oktober in Berlin. Am 13. November liest er in Hannover, am 20. in Hamburg.