Felix Klieser Gastmusiker beim Bournemouth Symphony Orchestra

Der Göttinger Hornist Felix Klieser wird "Artist in Residence" beim Bournemouth Symphony Orchestra. Er werde dort in der Saison 2021/22 als Gastmusiker spielen und erstmals am 17. November bei einem Konzert auftreten, teilte das Orchester mit. Das Bournemouth Symphony Orchester gilt als eines der renommiertesten in Großbritannien. Klieser hat als erster deutscher Hornist eine Residency bei einem britischen Orchester inne.