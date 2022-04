Fehlerkultur: Umgang mit Fehlern in der klassischen Musik Stand: 06.04.2022 15:04 Uhr Virtuos spielen, ganz ohne Fehler, absolut perfekt. Das gilt besonders in der klassischen Musik. Im Gespräch mit NDR Kultur Musikredakteur Mischa Kreiskott gehen wir dem Thema "Fehler in der Musik" nach.

von Julia Jakob

Karl Lauterbach rudert mit der Aufhebung der Quarantäneregeln für Corona-Infizierte zurück, Frank-Walter Steinmeier gesteht Fehler in seiner Russland-Politik ein: Wir erleben in letzter Zeit häufiger, dass Politiker Fehler zugeben. Überall wird nach dem Perfektem gestrebt - wie in der klassischen Musik. Aber warum ist das so? Ein Gespräch darüber mit dem NDR Kultur Musikredakteur Mischa Kreiskott.

Mischa, als Pianistin oder Geigerin auf der Bühne einen Fehler zugeben zu müssen, das ist eine mittlere Katastrophe, oder?

Mischa Kreiskott: Nein. Das ist eine ganz große Katastrophe! Das ist eine Urangst von Musikerinnen und Musikern: "Bloß keinen Fehler machen. Bloß nicht verspielen. Bloß nicht den Faden verlieren." Ich erinnere noch gut, letzte Saison beim Schleswig-Holstein Musikfestival, da hat Jan Lisiecki einmal neu ansetzen müssen. Das steht dann hinterher im Abendblatt als große Überschrift: "Konzert mit Schrecksekunde". Deshalb gibt es unter klassischen Musikern so eine Kultur des Durchmogelns: Pokerface, bloß nichts anmerken lassen, irgendwie geht es schon weiter und wir kommen wieder rein.

Tolles Beispiel ist ein Video mit der Pianistin Maria Joao Pires. Sie spielt in Amsterdam mit dem Concertgebouw Orchestra ein Mozart Klavierkonzert - so eine Art öffentliche Generalprobe. Sie merkt erst im Vorspiel des Orchesters, dass beim Orchester ein anderes Klavierkonzert auf dem Pult liegt, als sie vorbereitet hat. Man sieht kurz einen Schock in ihrer Mimik. Dann fasst sie sich und spielt auswendig das andere Stück. Wahnsinn! Und ich meine, da hätte ihr doch niemand übelgenommen, wenn sie gesagt hätte: "Halt! Stop! Hier stimmt was nicht."

Aber woran liegt das? Was steckt hinter dem Perfektionsdrang in der Klassik?

Die hat natürlich eine sehr akademische Tradition: Wer ein Instrument lernt, macht Prüfungen. Da wird man bewertet und wenn man etwas bewertet, braucht man objektive Kriterien und da ist die Fehlerfreiheit ein ganz eindeutiges, unstrittiges Kriterium. Und was ist noch entscheidend, um in der Klassikwelt Karriere zu machen? Wettbewerbe.

Und hier passiert häufig etwas ganz Spezielles: Eine Jury gibt Punkte dafür, wie jemand spielt. Nach der Wertung wird die niedrigste Punktzahl und die höchste Punktzahl häufig gestrichen. Und selbst wenn das nicht passiert: Jene, die polarisieren, haben es schwer. Denn sie gefallen den einen gut, den anderen gar nicht. Im Mittelfeld, gibt es ordentliche Punktzahlen für die, die gut abgeliefert und fehlerfrei gespielt haben. Nicht selten setzen die sich in Wettbewerben durch.

Zumindest lange Zeit hat das in der Klassikwelt eine große Rolle gespielt. Es gibt Ausnahmen: Zum Beispiel Musiker wie den Bratschisten Nils Mönkemeyer oder die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, die sehr mutig nach vorne spielen. Sie hatten es in Wettbewerben auch manchmal schwer und haben sich trotzdem im Markt durchgesetzt.

Nun kann es da ja auch Moden, Strömungen und Vorlieben geben, die sich wandeln. War das in der Klassik denn immer so, dass Perfektion alles ist?

Kreiskott: Wahrscheinlich nicht. Wir können natürlich nicht genau wissen, wie Musik geklungen hat, als es noch keine Aufnahmen gegeben hat. Aber, es gibt interessante Eindrücke von Zeitzeugen der Frühzeit der Tonträger. Es scheint so zu sein, dass sich Musiker perfektioniert haben, als es dann Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Schallplatten gegeben hat. Das kennt jede und jeder, der oder die im Chor singt oder selbst Musik macht.

Wenn man sich selbst aufnimmt, kann das sehr hart sein, das zu hören. Das Spiel hat sich aufs "Aufgenommen werden" eingestellt. Vorher hätten Musiker wagemutiger, intensiver aber eben auch nicht so fehlerfrei gespielt. Das sagt zum Beispiel der amerikanische Musikwissenschaftler Mark Katz in einem Buch zum Thema. Er nennt das den "Phonographen Effekt".

Gibt es in der Musik auch Beispiele, wo ganz bewusst Fehler gemacht werden, um Würze zu verleihen?

Kreiskott: Ja. Auch ganz viele! Am beeindruckendsten für mich bei Johann Sebastian Bach im Barock. Wo alles streng geregelt war in der Musik und wohlorganisiert. Und was macht er, wenn er sich an diese Regeln nicht hält? Er nutzt die rhetorische Figur der "Licentia" und sagt: Was ich ausdrücken will ist gerade so wichtig, dass es erlaubt ist, die heiligen Regeln der Musik zu brechen. Berühmtes Beispiel das Rezitativ aus dem ersten Teil des Weihnachtsoratoriums "Uns sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln". Hier bricht Bach diverse, zum Teil selbst aufgestellte Regeln. Er macht Fehler, um zu zeigen, hier wird ein König geboren - aber in der Gosse in einer Krippe.

Jetzt haben wir lang über Klassik gesprochen. Gibt es schöne Beispiele aus der populären Musik? Die ist ja oft auch ein Fest der Perfektion.

Das Stimmt. Leute wie Michael Jackson, Whitney Houston oder Prince sind daran zugrunde gegangen, dass sie ein übermenschliches Niveau halten wollten. Aber es gibt auch schöne Gegenbeispiele: Punk ist ein einziges ausgestelltes Scheitern. Der Kontrast zum Bombastrock der 1970er-Jahre, der sagt: Ich kann nicht spielen - und gerade das macht mich aus.

Und für mich, das schönste und mutigste Beispiel ist der Bossa Nova Brasiliens. Er wird immer zu tief gesungen. Jede Gesangslehrerin würde da sagen: "Falsch! Mehr Stütze!" Hier zeigt diese Art zu singen, die Unterspanntheit, die Sehnsucht, die Traurigkeit. Und macht den Zauber erst aus.

Das Gespräch führte Jan Wiedemann.

