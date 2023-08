Stand: 27.08.2023 12:11 Uhr Fast alle Vorstellungen beim Kampnagel-Sommerfestival ausverkauft

Am Sonntag endet das dreiwöchige Sommerfestival auf Kampnagel mit fast durchgängig ausverkauften Vorstellungen. Knapp 30.000 Tickets für die 150 internationalen Tanz-, Theater-, Performance- und Musikproduktionen wurden verkauft, zudem nahmen 13.400 Besucherinnen und Besucher an kostenlosen Vorstellungen teil. Das diesjährige Sommerfestival gehört zu den bisher umfangreichsten und erfolgreichsten in seiner fast 40-jährigen Geschichte, teilten Festivalleiter András Siebold und Kuratorin Corinna Humuza mit. | Sendebezug: | 27.08.2023 12:00 | NDR Kultur