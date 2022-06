Stand: 28.06.2022 09:08 Uhr Fans feiern Udo Lindenberg in seinem Heimathafen Hamburg

Gerade ist Udo Lindenberg auf Deutschlandtournee - und hat am Montagabend Station in der ausverkauften Barclays Arena in Hamburg gemacht. Die für 2020 und 2021 geplanten Tourneen waren wegen der Pandemie abgesagt worden. Nun freute sich der Musiker sichtlich, mit "Udopium Live 2022" zurück zu sein. Hamburg sei sein Heimathafen, sagte der 76-Jährige begleitet vom Riesenjubel seiner Fans. "Die Stadt war immer total gut zu mir." Die "Horror-Zeit" ohne Konzerte sei für ihn härtester Entzug gewesen. Bei dem "geilen Abend" (so sein Resümee) kamen auch Clueso und Otto Waalkes für Duette auf die Bühne.