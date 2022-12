Stand: 25.12.2022 12:30 Uhr Faithless-Sänger Maxi Jazz stirbt im Alter von 65 Jahren

Maxi Jazz, der Sänger der britischen Elektronik-Band Faithless (bekannt durch Trance-Hits wie "Insomnia" und "God Is a DJ") ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Am Sonnabend teilte die Band auf Twitter mit, dass der Musiker in der Nacht zuvor friedlich im Schlaf gestorben sei. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Der Faithless-Song "Insomnia" aus dem Jahr 1995, in dem Maxi Jazz mit dem Refrain "I can't get no sleep" über Schlafprobleme rappt, wurde 2013 von den Lesern des Dance-Musikmagazins Mixmag zur fünftgrößten Dance-Platte aller Zeiten gewählt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 25.12.2022 | 14:30 Uhr