Stand: 09.01.2023 16:29 Uhr Ex-Sex Pistols-Sänger will Irland mit "Hawaii" beim ESC vertreten

Der einstige Frontmann der Sex Pistols John Lydon will für Irland 2023 am Eurovision Song Contest teilnehmen. Der 66-Jährige wolle mit seiner Sex-Pistols Nachfolgeband Public Image Ltd am irischen Vorentscheid teilnehmen, verkündete der Musiker am Montag. Lydon, besser bekannt als Johnny Rotten hat auch bereits den Titel bekannt gegeben: "Hawaii", der am Montag veröffentlicht wurde. Es handele sich um einen Liebesbrief an seine Gattin Nora, die an Alzheimer erkrankt und seit bald einem halben Jahrzehnt mit Lydon verheiratet ist. Der ESC findet im Mai in Liverpool statt. | 09.01.2023 16:20 | NDR 2