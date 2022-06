Stand: 09.06.2022 08:59 Uhr Ex-Police-Drummer Copeland startet Europa-Tour in Schwerin

Der 69-jährige Drummer Stewart Copeland bringt im Juli in vier Ländern Hits wie "Roxanne" und "Don't Stand So Close To Me" von The Police mit klassischen Orchestern auf die Bühne. Tourstart ist am 15. und 16. Juli in Schwerin. Dort plant Copeland zwei Open Air-Konzerte mit der Mecklenburgischen Staatskapelle. Die Auftritte mit wechselnden Orchestern seien kein Problem, sagte er der "DPA". 2,5 Stunden Probe reichten mit den Klassik-Profis in der Regel: "Ich bewundere die Hingabe klassischer Musiker, mit der sie ein Werk zum Leben bringen - sei es von Mozart, Brahms oder von mir kleinem Licht."