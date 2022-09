Stand: 05.09.2022 14:56 Uhr Ex-Element of Crime-Bassist David Young gestorben

Die Band Element of Crime hat den Tod ihres ehemaligen Bassisten David Young bekannt gegeben. Die Band schrieb in einem Facebook-Post: "Obwohl er schon seit langem gesundheitlich angeschlagen war, trifft uns sein Tod völlig unvorbereitet. Er war uns Mitstreiter, Kollege, Lehrer, Freund und Bruder. Wir werden ihn sehr vermissen!" Medienberichten zufolge starb er bereits Mitte vergangener Woche in England. Young war 35 Jahre lang Mitglied der Band um Sänger und Autor Sven Regener. Er wurde 73 Jahre alt.