Ex-Drummer der Scorpions James Kottak mit 61 Jahren gestorben Stand: 10.01.2024 08:52 Uhr Der ehemalige Schlagzeuger der Scorpions, James Kottak, ist tot. Der am 26. Dezember 1962 im US-Staat Kentucky geborene US-Musiker starb am 9. Januar an seinem Geburtsort. Er starb im Alter von 61 Jahren.

Das teilte die Rockband aus Hannover auf ihrer offiziellen Homepage mit. Er spielte von 1996 bis März 2016 bei den Scorpions. In ihrem Nachruf teilen die Scorpions mit: "Sehr traurige Nachrichten - unserer lieber Freund und Schlagzeuger für 20 Jahre ist im Alter von 61 gestorben. James war ein wunderbarer Mensch, ein großer Musiker und ein liebevoller Familienmensch. Er war unserer 'Bruder von einer anderen Mutter' und wir werden ihn sehr vermissen. Rock'n Roll Forever RIP James".

Scorpions: "Er war ein großer Musiker"

Kottak stieg 1996 bei den Scorpions ein, war der erste US-amerikanische Musiker der niedersächsischen Rockband. Sein Platten-Debüt gab er 1999 im Studioalbum "Eye II Eye". Er spielte auch für Bands wie Kingdom Come, Buster Brown, bei den Briten The Cult mit und gründete die eigenen Punk Rock Band namens Kottak. Der Musiker hatte immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen. Durch öffentliche Auftritte in betrunkenem Zustand geriet er auch negativ in die Schlagzeilen. Der dreifache Vater war von 1996 bis 2010 mit der Schlagzeugerin Athena Lee verheiratet. Wegen dauerhafter Suchtprobleme trennten sich die Scorpions 2016 von ihm.

