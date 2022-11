Stand: 04.11.2022 18:36 Uhr Ex-Bohrinsel wird zu Kunst-Installation in Großbritannien

Sie ist über 35 Meter hoch, hat einen zehn Meter hohen Wasserfall und eine Wolkenmaschine: "See Monster" ist eine stillgelegte Nordsee-Bohrinsel, die in eine der größten öffentlichen Kunstinstallationen Großbritanniens umgewandelt wurde. Sie auf dem Strand des Badeorts Weston-super-Mare an der Westküste Englands zu sehen. Ziel der riesigen Installation ist es, mit einer Struktur, die gewöhnlich im Meer nach Erdgas oder Erdöl sucht, zum Nachdenken über erneuerbare Energien und eine nachhaltige Zukunft anzuregen. | 04.11.2022 17:45 | NDR Kultur