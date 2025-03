Evangelischer Kirchentag 2025 in Hannover - ein Überblick Stand: 25.03.2025 10:32 Uhr Fünf Tage werden Gläubige aus ganz Deutschland und der Welt in Hannover unter dem Motto "mutig , beherzt, stark". Deswegen fällt am 30. April sogar für alle Schüler in Niedersachsen die Schule aus.

Vom 30. April bis zum 4. Mai werden rund 1.500 kulturelle, geistliche-liturgische und gesellschaftspolitische Veranstaltungen angeboten. Oft sind auch prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft dabei. Unter anderem waren schon Barack Obama, Olaf Scholz, Frank-Walter-Steinmeier und Angela Merkel zu Gast. Auch Musiker wie Max Giesinger, Judy Bailey, Culcha Candela und Bodo Wartke waren auf den Bühnen vergangener Kirchentage. Dieses Jahr sind unter anderem der Sänger Jonny vom Dahl und der CDU Vorsitzende Friedrich Merz dabei.

Von Taylor Swift bis Fußball ist alles im Programm dabei

Das Programm soll Menschen aus allen Altersklassen ansprechen. Es gibt Gottesdienste und Bühnen speziell für Kinder und Jugendliche, aber auch Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen, unter anderem zu sexueller Gewalt und Machtmissbrauch, Rassismus oder der Gestaltung der globalen Klimagerechtigkeit zwischen den Generationen. Mitdiskutieren werden Menschen aus Politik und Gesellschaft, Aktivisten, Sozialforscher, und Medizinethiker. Die Besucher können am Freitag zwischen verschiedenen Abendmahlen auswählen, viele sind mehrsprachig. Unter anderem in Farsi, auf Tschechisch, auf Englisch, auf Ungarisch, in Gebärdensprache, aber auch auf Plattdeutsch. Es gibt auch musikalische Abendmahle und Gottesdienste mit ABBA, Taylor Swift und einer Mischung aus traditioneller jüdischer, christlicher und islamischer Musik. Auch für die Sportsbegeisterte ist einiges im Angebot. Der Fußball-Gottesdienst und eine Lauf-Andacht, wo die Teilnehmer während der Andacht zusammen joggen, sind nur zwei Beispiele. Auf dem "Markt der Möglichkeiten" stellen gemeinnützige Gruppen ihre Konzepte vor. Alle Informationen sind auf der Website vom Deutschen Evangelischen Kirchentag zu finden.

Einen leichten Überblick über das Programm bietet die kostenlose Kirchentags-App. Dort gibt es auch Informationen über die Anzahl freier Sitzplätze bei Veranstaltungen, das digitale Kirchentagsticket und Gutscheine.

Weitere Informationen Kirchentag in Hannover stellt Demokratie in den Mittelpunkt Die Organisatoren verstehen den Evangelischen Kirchentag als Fest für Gläubige und Nicht-Gläubige. mehr

Entspannt anreisen - Wissenswertes über Anfahrt und Tickets

Das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt kann zum Kirchentag sehr hoch sein. Besucher, die mit dem Auto oder Reisebussen anreißen, werden gebeten, sich in Gruppen zusammenzutun, um den Autoverkehr so gering wie möglich zu halten. Der Kirchentag möchte nach eigener Angabe so umweltfreundlich wie möglich sein und empfiehlt den Besucher deswegen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Ticket für den Kirchentag ist eine Fahrkarte für die ÜSTRA-Zonen A bis C integriert.

Es gibt verschiedene Arten von Tickets. Tickets für alle fünf Tage, Tagestickets und Tagestickets, die ab 16 Uhr gültig sind. Es dürfen dann alle Veranstaltungen im Geltungszeitraum besucht werden, solange es freie Plätze gibt. Sobald alle Plätze bei einer Veranstaltung belegt sind, besteht kein Anspruch auf Einlass. Einige Veranstaltungen können nur mit Voranmeldung besucht werden, wie der Musikgottesdienst "Disco-Hochzeit" am Freitagabend. Dort bekommen die Paare den Segen auf der Tanzfläche.

Mehr als Besucher sein - Mitmachen beim Kirchentag

Der Kirchentag lässt sich nur mit einer Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern realisieren. Rund 5.000 Menschen sind für die Veranstaltung im Einsatz. Für Hannoveraner und die Einwohner der Region Hannover gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich zu engagieren. Es werden unter anderem Schlafplätze, Fahrbereitschaften oder auch Helfer für Infostände gesucht.

Aussteller auf dem Kirchentag konnten sich bis August mit ihrer Kunst, Musik oder anderen Projekten bewerben. Es gibt vereinzelt immer noch Mitmachmöglichkeiten.

Zum Beispiel läuft die Bewerbung für das Mitsingen als Chorsänger bei der NDR Radiophilharmonie noch. Anmeldeschluss ist der 11. April 2025.

Der nächste Kirchentag ist schon in Planung

Der 40. Evangelische Kirchentag wird in zwei Jahren in Düsseldorf stattfinden.

Wie der evangelische Kirchentag, findet auch der deutsche Katholikentag jedes zweite Jahr statt. Ausgerichtet wird der 104. Deutschen Katholikentag vom 13.05. - 17.05.2026 in Würzburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover