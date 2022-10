Stand: 27.10.2022 12:42 Uhr Eva Menasse erhält Jakob-Wassermann-Preis

Die Schriftstellerin Eva Menasse erhält den mit 10.000 Euro dotierten Jakob-Wassermann-Literaturpreis der Stadt Fürth 2023. Die Vergabe an die 52 Jahre alte österreichische Autorin habe der Fürther Stadtrat einstimmig beschlossen, teilte die Stadt mit. Das Kuratorium begründet seine Entscheidung unter anderem mit dem "facettenreichen erzählerischen und essayistischen Werk". Der Jakob-Wassermann-Literaturpreis der Stadt Fürth wird seit 1996 in Erinnerung an den Schriftsteller Jakob Wassermann vergeben, der Anfang des 20. Jahrhunderts zu den populärsten Autoren in Deutschland zählte.

