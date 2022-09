Stand: 01.09.2022 12:08 Uhr Eutiner Festspiele fallen im Jahr 2023 aus

Die Eutiner Festspiele fallen im Jahr 2023 in der üblichen Form aus. Da während des Neubaus der Zuschauertribüne am Großem Eutiner See keine geeignete Ersatzfläche zur Verfügung steht, werde es während der Bauzeit keine eigenen Inszenierungen von Oper und Musical geben, teilten die Festspiele mit. Man habe leider keine Spielstätte gefunden, die übergangsweise zu annehmbaren Kosten und Bedingungen zu realisieren gewesen wäre, sagte der Geschäftsführer der Festspiele, Falk Herzog. Als Ersatz soll es ein vielfältiges Konzertprogramm geben. Mögliche Veranstaltungsflächen für Konzerte werden derzeit in Gesprächen mit der Stadt Eutin ausgelotet.