Stand: 07.11.2023 16:49 Uhr European Film Awards: Sandra Hüller zweimal nominiert

Am 9. November werden die Europäischen Filmpreise in Berlin verliehen. Fünf Filme konkurrieren in der Kategorie "Bester Europäischer Film". Dazu zählen das Drama "Fallende Blätter" des Finnen Aki Kaurismäki und zwei Filme mit Sandra Hüller: "Anatomie eines Falls" von der Französin Justine Triet und die britisch-amerikanisch-polnische Koproduktion "The Zone of Interest". Sandra Hüller darf daher für beide Rollen auf den Preis als Beste Europäische Schauspielerin hoffen. Hier sind auch die Hamburgerin Leonie Benesch ("Das Lehrerzimmer"), die Finnin Alma Pöysti ("Fallen Leaves") und die Britin Mia McKenna-Bruce ("How to have sex") nominiert. | Sendebezug: | 07.11.2023 19:00 | NDR 90,3