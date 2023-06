Stand: 06.06.2023 12:32 Uhr Europäische Moscheen - Fotoausstellung in Osnabrück

Von maurischen Großbauten, wie der Alhambra in Granada, über moderne Moscheen in Malmö, Berlin oder London, bis zu den kleinen Holzmoscheen der Tataren in Polen oder Litauen - Eckhard Ahmed Krausen hat 20 Jahre lang Moscheen fotografiert, um, wie er sagt, den "europäischen Islam in seiner Vielfalt" abzubilden. Der gebürtige Aachener konvertierte 1992 zum Islam und lebt heute in Kopenhagen. Bis zum 5. Juli stellt er gut 30 Fotografien in der Volkshochschule Osnabrück aus. Die Schau war unter anderem bereits in Mannheim und Tübingen zu sehen. In Osnabrück ist sie Programmteil des Jubiläumsjahres "375 Jahre Westfälischer Frieden". | Sendebezug: | 06.06.2023 11:30 | NDR Kultur