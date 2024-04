Stand: 11.04.2024 14:17 Uhr Erster Silent Book Club in Niedersachsen startet in Hannover

Am Welttag des Buches, dem 17. April, startet in der Stadtbibliothek Hannover ein Silent Book Club, bei dem gemeinsam im Stillen gelesen wird. Die Stadtbibliothek Hannover will monatlich zu dem kostenfreien Angebot einladen. Im Gegensatz zu traditionellen Buchklubs stehe vor allem das Lesen einer selbstausgewählten Lektüre im Mittelpunkt. In Deutschland gibt es laut der Internetseite silentbook.club rund ein Dutzend der Clubs, vor allem im Süden. Dabei handelt es sich um eine eingetragene Marke der Silent Book Club Limited Liability Company, die in Niedersachsen erstmals in Hannover ihren Ableger findet. Ähnliche Silent-Reading-Abende werden jedoch bereits unter anderem auch in Cuxhaven oder Osnabrück veranstaltet. | Sendebezug: | 11.04.2024 16:30 | NDR Kultur