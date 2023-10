Stand: 16.10.2023 14:44 Uhr Erste Jüdische Kulturtage in Hamburg

Die Jüdische Gemeinde in Hamburg organisiert die ersten Jüdischen Kulturtage in der Hansestadt. Vom 2. November bis zum 10. Dezember bieten über 40 Veranstaltungen einen Einblick in das Spektrum jüdischen Kulturlebens in den Bereichen Musik, Kunst, Literatur, Tanz und Theater, Film, Religion, Geschichte, Stadtgeschichte und jüdisches Alltagsleben, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. 30 Spielstätten sind beteiligt, das Stummfilmkonzert "Jüdisches Glück" in der Elbphilharmonie bildet am 4. November den musikalischen Auftakt. | Sendebezug: | 16.10.2023 19:00 | NDR 90,3