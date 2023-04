Stand: 04.04.2023 14:20 Uhr Ernst Deutsch Theater Hamburg: Vértes-Schütter gibt Leitung ab

Zu Beginn der Spielzeit 2025/26 übergibt Intendantin Isabella Vértes-Schütter die künstlerische Leitung des Ernst Deutsch Theaters in Hamburg an ihren Sohn Daniel Schütter sowie Ayla Yeginer als Doppelspitze. Yeginer ist Regisseurin und Co-Schauspieldirektorin am Theater für Niedersachsen, Schütter arbeitet als Schauspieler, Musiker und Regisseur. Vértes-Schütter sei sich sicher, dass das Theater mit den beiden in eine künstlerische Zukunft starte, die die Haltung und Tradition des Hauses respektiere und gleichzeitig den unverstellten Blick eines Generationenwechsels mitbringe. | 04.04.2023 17:15 | NDR Kultur

