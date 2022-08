Stand: 05.08.2022 08:55 Uhr Erfolgreiche Ausstellung mit Merkel-Porträts in Braunschweig

Die Braunschweiger Fotoausstellung "Mein Blick" mit Porträts von Angela Merkel wird schon kurz vor dem Ende als großer Erfolg bewertet: Mit über 5.500 Besucher*innen sei es eine der meistfrequentierten Schauen in der jungen Galerie der Stadt gewesen, sagte Kulturdezernentin Anja Hesse am Freitag. Die Werke der bekannten Fotografin Herlinde Koelbl sind noch bis zum Sonntag in der städtischen Galerie Halle 267 in Braunschweig zu sehen. Anfang Juli hatten die Macher entschieden, die Ausstellung aufgrund der großen Nachfrage zu verlängern.