Stand: 19.05.2022 15:01 Uhr Erben schenken Lüneburger Museum Bilder von Jean Leppien

Die Erbengemeinschaft des Malers Jean Leppien schenkt dem Museum Lüneburg fünf Bilder aus seinem Nachlass. Den Erben war es wichtig, dass Werke des Künstlers in Lüneburg zu sehen sind. Leppien (1910 - 1991) ist der bedeutendste Künstler aus Lüneburg, allerdings ist er in Frankreich deutlich bekannter als bei uns. Geboren in der Salzstadt, geht er zum Studium nach Dessau, lernt bei Josef Albers, Paul Klee und Wassiliy Kandinsky. 1933 emigriert er nach Frankreich und wird französischer Staatsbürger.