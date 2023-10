Stand: 29.10.2023 13:36 Uhr Ensemble in Geldnot: Bachchor Mainz sieht Fortbestand gefährdet

Der langjährige Künstlerische Leiter Ralf Otto habe krankheitsbedingt sein Amt aufgeben müssen, teilten Verwaltungsrat und Förderverein auf ihrer Webseite mit. Außerdem sei der langjährigen Chormanagerin als Sparmaßnahme gekündigt worden. Mehrere für November geplante Konzerte seien "unter den gegebenen Umständen leider nicht realisierbar". Der Bachchor Mainz, vor knapp 70 Jahren an der evangelischen Mainzer Christuskirche gegründet, hat sich mit den Jahren zu einem überregional bekannten Ensemble entwickelt. 2023 hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau beschlossen, die Zuschüsse um 60.000 Euro jährlich, also auf die Hälfte, zu kürzen.| Sendebezug: | 29.10.2023 07:55 | NDR Kultur