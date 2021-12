Enfant terrible der Klassikszene: Geiger Nigel Kennedy wird 65 Stand: 27.12.2021 17:51 Uhr Er wird gerne als Enfant terrible der Klassikszene bezeichnet, als Teufelsgeiger oder Punk-Paganini. Geiger und Grenzgänger Nigel Kennedy feiert am 28. Dezember seinen 65. Geburtstag. Beitrag anhören 3 Min

von Ralf Gödde

Nigel Kennedy will einfach nur Musik machen und sich nicht auf ein Genre festlegen lassen. "Ich bin weder ein typischer klassischer Musiker, noch bin ich ein Punker", sagt Kennendy über sich selbst. "Außerdem hasse ich Paganini. Aber in meinem Fall ist diese Bezeichnung wohl eher als eine Art Kompliment gemeint. Die Leute brauchen nun mal Etiketten und Schubladen. Wenn es nach mir ginge, dann ständen im Kaufhaus neben Beethoven direkt die CDs der Beach Boys im Regal."

Nigel Kennendy löst die Grenzen zwischen E- und U-Musik auf

Auch wenn so mancher Kritiker ihn musikalisch für zu schrill und unsauber hält: Der in Brighton geborene Engländer hat es wie kein Zweiter geschafft, die Grenzen zwischen E- und U-Musik und den verschiedenen Stilrichtungen aufzulösen. Zu Nigel Kennedys Repertoire gehören Mozart, Bach und Brahms ebenso wie Jimi Hendrix, Santana oder auch osteuropäische Folklore.

Das musikalische Talent hat der Stargeiger wohl geerbt. Sein Opa und sein Vater waren Cellisten, die Mutter unterrichtete als Klavierlehrerin auch ihren Sohn. Seine klassische Ausbildung setzte er später in New York fort. Da aber war Kennedy längst ein musikalischer Grenzgänger, spielte in einer Rock- und Popband und begeisterte sich insbesondere für Jazz. 1989 landete er dann einen ganz besonderen Coup: Seine Interpretation der vier Jahreszeiten von Vivaldi stürmte sogar die Pop-Charts und wurde zum bisher erfolgreichsten Klassikalbum aller Zeiten. "Die Besonderheiten in Vivaldis Kompositionsweise sind die großartigen Kontraste: einerseits diese wunderschönen, intimen, langsamen Sätze, andererseits diese energiegeladenen Außensätze, die sich sehr schroff voneinander abgrenzen. Es sind Blöcke - laut, leise, laut. Das fasziniert mich so an Vivaldis Stil", erklärt Kennedy.

65. Geburtstag des musikalischen Grenzgängers

Auch äußerlich konterkariert Nigel Kennedy, der in Krakau lebt und auch häufig beim Schleswig-Holstein Musikfestival und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern auftritt, das typische Bild des klassischen Musikers. Meistens mit Irokesenbürste auf dem Kopf und Schlabberlook stampft der kreative Rebell in Springerstiefeln über die Bühne, erzählt Witze und spielt den Entertainer. Heute feiert Nigel Kennedy seinen 65. Geburtstag.

VIDEO: Geigenvirtuose Nigel Kennedy zu Gast in Redefin (2 Min)

