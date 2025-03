Stand: 01.03.2025 13:08 Uhr "Emilia Perez" räumt ab bei französischen César-Filmpreisen

Das Musical-Drama "Emilia Pérez" hat am Freitag in Paris groß abgeräumt. Die in zwölf Kategorien nominierte Produktion bekam sieben Auszeichnungen beim "französischen Oscar", dem Filmpreis César: Ausgezeichnet wurde das Werk von Jacques Audiard mit Preisen für den besten Film, die beste Regie, die beste Adaption, außerdem für die beste Originalmusik, für Ton, Kamera und visuelle Effekte. Der spanischsprachige Film handelt vom Boss eines mexikanischen Drogenkartells, der als Transfrau ein neues Leben beginnen will. Bei der Oscar-Verleihung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit in Los Angeles stattfindet, ist "Emilia Pérez" in 13 Kategorien nominiert.| Sendebezug: 01.03.2025 14:30 | NDR Kultur