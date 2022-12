Emeritierter deutscher Papst Benedikt XVI. "sehr krank" Stand: 28.12.2022 11:31 Uhr Der emeritierte deutsche Papst Benedikt XVI. ist nach Angaben von Papst Franziskus "sehr krank", das teilte das derzeitige Oberhaupt der katholischen Kirche bei seiner Generalaudienz heute mit.

"Ich möchte Sie alle bitten, ein besonderes Gebet für Papst Emeritus Benedikt zu beten, (...) sich an ihn zu erinnern, da er sehr krank ist, den Herrn zu bitten, ihn zu trösten und zu unterstützen", sagte das derzeitige Oberhaupt der katholischen Kirche bei seiner Generalaudienz am Mittwoch. Der 95-jährige Benedikt hatte sich zuletzt fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Selten veröffentlichte Fotos zeigten ihn zusehends gebrechlich. Im April erklärte sein langjähriger Privatsekretär Georg Gänswein "Vatican News", Benedikt sei "zwar physisch natürlich relativ schwach, aber ganz klar im Kopf" und "guter Dinge".

Benedikt XVI. lebt seit Rücktritt in einem Kloster

Benedikt XVI. war im Februar 2013 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Papst zurückgetreten. Der letzte Amtsverzicht eines Papstes lag mehr als 700 Jahre zurück. Nach seinem historischen Rücktritt hatte er angekündigt, in einem kleinen Kloster in den Vatikanischen Gärten weitestgehend vor der Welt verborgen leben zu wollen. Im Sommer 2020 verließ der damals 93-Jährige kurzfristig den Vatikan und reiste in die bayerische Heimat, um sich von seinem todkranken Bruder zu verabschieden.

Massive Kritik erfuhr er nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens, das ihm, dem ehemaligen Erzbischof, deutliche Fehlverhalten im Umgang mit vier Missbrauchstätern attestierte. Zudem wurde Joseph Ratzinger vorgeworfen, in seiner Stellungnahme bewusst eine falsche Angabe über die Teilnahme an einer Sitzung gemacht zu haben. Benedikt wies das zurück, erklärte dies mit einem bedauerlichen "Übertragungsfehler".

