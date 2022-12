Stand: 31.12.2022 08:20 Uhr Emder Kunsthalle verbucht mehr Besucher

Die Kunsthalle Emden hat nach zwei schweren Corona-Jahren 2022 einen Aufwärtstrend bei den Besucherzahlen verbucht. "Für 2023 planen wir wieder ein spannendes Ausstellungsprogramm, mit dem wir den Aufwärtstrend fortsetzen wollen", sagte der kaufmännische Direktor Michael Kühn. Demnach kamen 2022 knapp 40.000 Besucherinnen und Besucher in die Ausstellungen der von Henri und Eske Nannen gestifteten Kunsthalle. Das waren etwa doppelt so viele wie in den beiden Vorjahren, als das Haus wie auch andere Kultureinrichtungen infolge von Lockdowns zeitweise schließen musste.

