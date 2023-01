Stand: 13.01.2023 06:08 Uhr Elvis Presleys Tochter Lisa Marie gestorben

Das einzige Kind von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley ist tot. Tochter Lisa Marie Presley starb mit 54 Jahren in Kalifornien. Das teilte ihre Mutter Priscilla Presley mit. Noch am Dienstag hatte Presley die Verleihung der Golden Globes besucht, wo Austin Butler als bester Schauspieler für seine Darstellung ihres Vaters im Biopic "Elvis" ausgezeichnet wurde. Presley war ebenfalls als Musikerin tätig. Ihr Privatleben geriet immer wieder in die Schlagzeilen, u.a. durch eine Ehe mit Nicolas Cage und Michael Jackson.

