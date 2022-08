Stand: 03.08.2022 13:35 Uhr Elton John und Abba-Star Benny Andersson musizieren auf Tiktok

Superstar Elton John und Abba-Musiker Benny Andersson haben auf Tiktok ein gemeinsames Video gepostet. Der kurze Clip zeigt erst Andersson, der auf einem Klavier eine bekannte Sequenz aus dem Abba-Klassiker "Chiquitita" spielt. Dann zeigt das Video Elton John, der die Abba-Melodie mit Tönen aus seinem Song "Bernie and the Jets" abrundet und dabei in die Kamera grinst. Der Schwede und der Brite reagierten damit auf das Video eines Tiktok-Nutzers, das zuvor viral gegangen war. Der 13 Sekunden lange Clip stellt die erste musikalische Zusammenarbeit zwischen den beiden Künstlern dar.