Stand: 24.08.2022 07:21 Uhr Elton John überrascht mit neuem Song "Hold Me Closer" in Cannes

Der britische Popstar Elton John hat seinen neuen Song "Hold Me Closer", an dem auch US-Sängerin Britney Spears mitwirkt, bei einem Überraschungsauftritt am Dienstag an der Côte d'Azur in Cannes vorgestellt. Wie die Zeitung "Nice-Matin" berichtete, trat der Brite im Szenerestaurant La Guérite auf der Insel Sainte Marguerite vor der Croisette von Cannes auf. Der Song ist ein Remake seines Titels "Tiny Dancer" von 1971. "Britney Spears, Elton John, los geht's", rief der Musiker zum Start seines unangekündigten Kurzkonzerts. "Ich danke euch, das kommt Freitag raus", sagte John zum Schluss.