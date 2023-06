Stand: 26.06.2023 12:02 Uhr Elton John bei möglicherweise letzter Show in England gefeiert

Der britische Popstar Elton John hat sich am Sonntag beim Glastonbury Musikfestival mit einem gefeierten Auftritt von seinen Fans in England verabschiedet. "Das ist ein ganz besonderer und emotionaler Abend für mich, weil es der letzte Auftritt in England sein könnte", sagte der 76-Jährige. Elton John bedankte sich für "52 Jahre wunderbarer Liebe und Loyalität". Laut BBC hatten sich etwa 120.000 Musik-Fans auf dem Gelände versammelt. Elton John will im Sommer seine Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road" mit einem Konzert in Stockholm beenden. | Sendebezug: | 26.06.2023 12:10 | NDR Kultur