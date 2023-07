Stand: 09.07.2023 14:35 Uhr Elton John beendet Abschiedstour der Superlative in Stockholm

Mit einer schillernden, fast zweieinhalbstündigen Show hat der britische Popstar am Samstagabend in Stockholm seine Abschiedstour "Farewell Yellow Brick Road" beendet. Insgesamt spielte er über 300 Konzerte in den USA, Europa und Australien, darunter knapp 20 in Deutschland - eine Tour der Rekorde, nicht nur hinsichtlich der Länge, sondern auch der Einnahmen von umgerechnet knapp 816 Millionen Euro, laut BBC. Elton John sagte, er wolle jetzt mehr Zeit mit seinem Mann und den beiden Söhnen verbringen. Das Stockholmer Stadion verabschiedete sich von der Poplegende mit Dank und Grüßen auf großen Anzeigetafeln.| Sendebezug: | 09.07.2023 16:40 | NDR Kultur