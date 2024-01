Stand: 08.01.2024 13:47 Uhr Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis für Dinçer Güçyeter

Der Autor und Verleger Dinçer Güçyeter wird mit dem diesjährigen Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis ausgezeichnet. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung erhalte er für eigene Texte wie auch für die Lyrik anderer, "deren Sprache er seit 2012 in dem von ihm gegründeten Elif-Verlag Raum verleiht", begründete die Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft am Montag in Wuppertal ihre Entscheidung. "In seinem eigenen Werk verdichten sich Bilder, verweben sich Beobachtungen und Lebenswelten, durchzogen von einer brachialen emotionalen Kraft und einem liebenden Blick", erklärte die Jury. Für den autobiografischen Roman "Unser Deutschlandmärchen" wurde Güçyeter 2023 mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet. | Sendebezug: | 08.01.2023 16:30 | NDR Kultur