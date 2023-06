Stand: 26.06.2023 13:31 Uhr Elmar Lampson erhält Gustaf-Gründgens-Preis 2023

Der Komponist und Dirigent Elmar Lampson erhält den mit 15.000 Euro dotierten Gustaf-Gründgens-Preis 2023. Der Preis zeichnet Persönlichkeiten aus, die einen bedeutenden Beitrag zur Darstellenden Kunst in Hamburg geleistet haben. Die Auszeichnung wird am 17. September im Ernst-Deutsch-Theater verliehen. Als Präsident der Hochschule für Musik und Theater (2004-2022) habe Lampson nicht nur die internationale Vernetzung der Hochschule gestärkt, sondern auch mit der Theaterakademie am Wiesendamm und der JazzHall zwei neue Kulturorte in Hamburg geschaffen, so die Jury. | Sendebezug: | 26.06.2023 13:20 | NDR Kultur