Elektro-Pop mit einer Prise Soul aus Rostock Stand: 25.07.2023 17:20 Uhr Die Rostockerin Carina Castillo hat zusammen mit ihrem Freund und Produzenten Philipp Krätzer ihr erstes Album herausgebracht: Elektro-Pop mit einer Prise Soul.

von Karsten Stotko

"Aus Glas" heißt das erste Album von Carina Castello - Elektro-Pop mit einer Prise Soul. "Der Titel steht auch für das Wesen, die Seele oder eine Person. Glas ist einerseits klar, durchscheinend, und irgendwie auch leuchtend. Aber auf der anderen Seite kann es auch sehr zerbrechlich sein“, sagt die Sängerin. Die Rostockerin mit lateinamerikanischen und ukrainischen Wurzeln hat das Album mit ihrem Lebenspartner und Produzenten Philipp Krätzer geschrieben und aufgenommen.

Soundtechnisch sehr bunt

Die 13 Songs sind in den letzten zwei Jahren entstanden. Klanglich ist es ein Mix aus elektronischen Elementen und echten Instrumenten, die Philipp Krätzer filigran zusammenführt. Seine Vorstellung vom Sound eines Albums beschreibt er so: "Ich mag Platten, die Songs haben, die unterschiedlich klingen. Bei denen man aber von Song zu Song merkt, da gibt es immer ein Element, das gleich bleibt." Soundtechnisch ist das Album recht bunt. Viele Titel haben Carina und Philipp mit ihrer Band eingespielt, andere Songs elektronisch gelassen. "Es ist ein Sammelsurium von Liveband plus Elektronik plus Synthesizer", sagt der Produzent.

Seit zehn Jahren im Musikgeschäft

Carina Castillo ist in der Musikszene MV kein unbeschriebenes Blatt. In vielfältigen musikalischen Projekten singt die stimmgewaltige Mittzwanzigerin auf Profiniveau. Die ersten eigenen Songs auf Deutsch zu veröffentlichen, ist für sie aber doch etwas ungewohnt. "Ich hatte vorher immer so ein bisschen Berührungsängste oder auch Respekt davor. Als Singer-Songwriter auf Deutsch macht man sich sogar ein bisschen nackig, weil die Leute einfach direkt alles verstehen und in dich hineinschauen können." Mittlerweile fühlt es sich für sie aber völlig natürlich an. "Wir leben in Deutschland und es ist meine Kultur und auch meine Muttersprache. Und es hat den Vorteil, ich kann einfach direkt einen Draht zum Publikum aufbauen“, beschreibt Carina Castillo ihren Schritt zu den deutschen Texten.

Sarah Connor und Bosse in "Neonfarben"

Inspiriert wird sie dabei von aktuellen Deutschpop-Größen wie Sarah Connor, Bosse oder Johannes Oerding. Vielleicht hätte sie an manchen Stellen noch etwas mehr eigenes Erleben einbringen können. Immer stark ist es, wenn sich die Songs zwischen ihrem Aufbruch und ihrem Ankommen bewegen, zum Beispiel als Superheldin, die in ihrem eigenen Film Regie führt. Oder als Mutter, die liebevoll ermutigend das "Löwenherz" ihrer Tochter besingt. "Manchmal habe ich auch abstrakte Themen so wie bei dem Song 'Neonfarben', wo ich das Erlebnis auf der Bühne aufgreife, wenn man als Künstler auf der Bühne steht und du hast diese ganzen grellen, bunten Lichter, die auf dich scheinen. Und dann ist man in dieser Energie mit dem Publikum." Das Album funktioniert als Spielwiese für ein musikalisches Duo, das seine Fühler in Richtung Deutschpop ausstreckt. Mit den modernen elektronischen Sounds, die von Castillos Gesang mit Leichtigkeit und Eleganz umspielt werden, entsteht das Gefühl, dass hier richtig Musik gemacht wird, die nicht nur zum Hören einlädt, sondern auch zum Tanzen.

