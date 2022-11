Stand: 24.11.2022 01:30 Uhr Elbphilharmonie: Klimaaktivisten kleben sich an Dirigentenpult

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben sich in der Hamburger Elbphilharmonie an einem Dirigentenpult festgeklebt. Ein Mann und eine Frau hätten sich am Mittwochabend kurz nach 20.00 Uhr - wenige Augenblicke vor Beginn des Konzertes der Sächsischen Staatskapelle - mit Sekundenkleber an einem Geländer im Großen Saal festgeklebt, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der dpa mit. Die beiden seien nach kurzer Zeit von dem Geländer gelöst und in Gewahrsam genommen worden.

| Sendebezug: | 24.11.2022 06:00 | NDR Kultur