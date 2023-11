Stand: 29.11.2023 11:04 Uhr Elbjazz Festival gibt erste Acts für 2024 bekannt

Das Hamburger Elbjazz-Festival hat erste Acts für die kommende Ausgabe am 7. und 8. Juni 2024 bekannt gegeben. Auftreten werden unter anderem Jungle, The Streets, Badbadnotgood, Belle & Sebastian, L'impératrice, Betterov, St. Paul & The Broken Bones, Ed Motta, Nubiyan Twist, Kit Sebastian und Ilgen-Nur. "Das Ziel des Elbjazz Festivals ist es, Genregrenzen zu überwinden und die Vielfalt aus Soul, Funk, Blues, Electronica, Swing und anderen Spielarten des Jazz mit Pop- und Rock-Elementen zu verbinden", ließen die Organisatoren verlauten.