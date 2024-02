Stand: 02.02.2024 14:43 Uhr Eisblock in Bremer Kirche: Kunstprojekt zu Vergänglichkeit

In der evangelischen Bremer Stadtkirche Unser Lieben Frauen wird vom 14. Februar bis 27. März ein 330 Kilogramm schwerer Eisblock mit der Spitze nach unten aufgehängt, der stetig schmilzt. Jeder herabfallende Wassertropfen sei durch die gute Akustik im ganzen Raum zu hören, teilte die Kirche mit. Die Installation der Münchnerin Birthe Blauth mit dem Titel "Eternity" (dt. Ewigkeit) will an Themen wie Zeit, Leben und Vergänglichkeit erinnern. Bis das Eis geschmolzen ist, bleibt die Kirche rund um die Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. | Sendebezug: | 02.02.2024 14:40 | NDR Kultur