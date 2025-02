Stand: 02.02.2025 14:11 Uhr Einzelschau zu Caspar David Friedrich erstmals in den USA

Das Metropolitan Museum of Art in New York präsentiert eine umfassende Einzelausstellung zu Caspar David Friedrich. "Caspar David Friedrich. The Soul of Nature" eröffnet am 8. Februar und zeigt Leihgaben aus der Heimatregion des Künstlers, wie der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Nach dem großen Friedrich-Jubiläum anlässlich seines 250. Geburtstags in Europa und Mecklenburg-Vorpommern sei es demnach das Ziel, das Bundesland als Wiege der Romantik auch international auf die Bühne zu heben. | Sendebezug: 02.02.2025 12:30 | NDR Kultur